Правительство Польши обещает не повышать налоги

Правительство Польши обещает в текущем году не повышать налоги, чтобы сократить увеличивающийся дефицит бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Польши Яцек РОСТОВСКИЙ сегодня после заседания правительства.

По словам министра, в сложившихся условий правительство не имеет другого выхода, кроме увеличения дефицита бюджета текущего года на 2,8 млрд. долларов – до 8,4 млрд. долларов (по текущему курсу 3,2 злотых за доллар).

Также Я.РОСТОВСКИЙ озвучил новый прогноз роста польской экономики. По оценкам правительства, в этом году рост составит около 0,2% вместо планируемых ранее 3,7% и 4,9%.

Для компенсации сокращения доходов правительство планирует получить от государственных предприятий в виде дивидендов около 2,7 млрд. долларов, что в 2,5 раза больше ранее предусмотренной бюджетом суммы. Кроме того, почти на 7 млрд. долл. планируется сократить расходы министерств и ведомств (в феврале т.г. правительство уже одобрило план сокращения расходов на 5,6 млрд. долл. – УНИАН).

Также правительство Польши рассчитывает получить в текущем году ранее запланированные 3,75 млрд. долл. от продажи государственной собственности, хотя с начала года от приватизации поступило всего лишь чуть более 0,5 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, в начале июня ежедневная газета Polska написала о правительственных планах повышения налогов в стране из-за очень большого бюджетного дефицита, который за четыре месяца текущего года составил 85% годового плана (4,7 млрд. долл.). Эксперты неоднократно называли нереальным удержание предусмотренного в бюджете на 2009 год дефицита на уровне 5,7 млрд. долл. Аналитики считают, что дефицита бюджета в текущем году может составить более 9 млрд. долл., а наихудшие прогнозы – 25 млрд. долл.

Большинство экспертов, несмотря на мировой кризис, до апреля текущего года прогнозировали рост польской экономики в текущем году на уровне до 2%. В конце апреля первый «минусовый» прогноз роста польского ВВП озвучил Международный валютный фонд (-0,7%), а в начале мая свой прогноз ухудшила и Еврокомиссия – до -1,4% с прогнозируемых ранее 2% роста.