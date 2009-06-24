На «АрселорМиттал Кривой Рог» две тыс. работников подали заявления

Две тысячи работников «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) в 2009 г. подали заявления о добровольном увольнении с предприятия в рамках программы, инициированной ранее администрацией АМКР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил заместитель председателя профсоюзного комитета ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Владимир ТРЕТЬЯКОВ.

По его словам, третий этап программы добровольных увольнений на меткомбинате проходит с апреля по 1 июля 2009 г.

В. ТРЕТЬЯКОВ отметил вероятность продления действия программы. Он также уточнил, что с 2007 г. по программе добровольных увольнений с «АрселорМиттал Кривой Рог» уволилось 14 тыс. работников.

Программа предусматривает выплату уволившемуся работнику материальной компенсации в зависимости от возраста и трудового стажа на предприятии.

В среднем сумма выплат составляет 30 - 50 тыс. грн.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.

«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на продажу на фондовой бирже 0,1%-ный пакет акций ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в июле этого года.