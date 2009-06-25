ООН: Производство героина и кокаина в мире падает

В мире падают объемы продаж и производства кокаина и героина, однако объем производства синтетических наркотиков растет. Такие результаты исследований привел в своем ежегодном докладе глава Управления ООН по борьбе с наркоторговлей и организованной преступностью Антонио Мария Коста (Antonio Maria Costa), сообщает k2kapital..

По данным Косты, среди западноевропейских стран наивысший спрос на кокаин демонстрирует Великобритания – в стране больше всего кокаиновых наркоманов. При этом характеристики "чистоты" кокаина, продаваемого в Великобритании, снизились на 5%. Британия также оставила позади другие страны Европы по объему потребления амфитаминов и по числу так называемых проблемных наркоманов, которые нуждаются в постоянном приеме наркотических веществ.

В докладе сообщается, что лидером по объемам производства опиума остается Афганистан. В 2007 году страна произвела до 93% мирового объема опиума, однако в 2008 году объемы производства в стране упали на 19%. Колумбия, которая производит половину мирового объема кокаина, сократила объемы выращиваемого кустарника коки (сырья для кокаина) на 18% и демонстрирует спад производства наркотика на 28%.

По-прежнему наиболее распространенным в мире наркотиком остается марихуана. Число людей, потребляющих этот наркотик, составляет порядка 190 млн. человек. При этом эксперты ООН отмечают, что наркотик не столь безопасен, как принято считать. За последнее десятилетие уровень компонента THC в гидропонике марихуаны, который оказывает наиболее вредоносное воздействие на организм человека, вырос практически в два раза. Крупнейшими рынками марихуаны остаются Северная Америка, Океания и страны Западной Европы.

В развивающихся странах снизился общий уровень потребления синтетических наркотиков – амфитаминов, метамфитаминов и экстези, однако объемы производства этих веществ продолжают расти. Наиболее крупными производителями метафмитаминов в порошке и таблетках, а также других веществ типа Кетамина, являются страны Юго-Восточной Азии, где, по сведениям ООН, действуют производственные лаборатории "промышленных размеров".