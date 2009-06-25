Львовская ОГА и Кабмин подписали соглашение

Сегодня во Львове премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и глава Львовского облсовета Мирослав СЕНИК подписали соглашение о социально-экономическом развитии Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, документ также был подписан губернатором Львовской области Николаем КМИТЕМ и мэром областного центра Андреем САДОВЫМ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что согласно подписанному соглашению уже до конца 2009 года во Львове может быть решена проблема подачи воды – жители города смогут получить круглосуточное водоснабжение, и для этих целей будет выделено 191 млн. грн.

Говоря о подписанном документе, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Прекрасный начат путь, и дай Бог нам пройти его по воплощению этой программы в жизнь».

Соглашение о социально-экономическом развитии Львовской области рассчитано на период 2009-2013 года. Ориентировочный объем финансирования совместных мероприятий составляет 3 млрд. 255 млн. 893 тыс. грн., из них 1 млрд. 842 млн. грн. средства госбюджета, 1 млрд. 339 млн. – местных бюджетов и 74 ,8 млн. – из других источников.

В частности, соглашением предусмотрены совместные мероприятия по реструктуризации и ликвидации предприятий горной химии, по преодолению социальных и экологических последствий связанных с закрытием шахт, а также строительство шахты №3 «Червоноградская».

Кроме того, предусмотрены мероприятия по обеспечению стабильного водоснабжения и развитию транспортной инфраструктуры во Львове, строительство социально важных объектов, развитие и модернизация в системе телевидения и радиовещания с введением цифрового телерадиовещания, улучшение состояния дорог.

Также в соглашении содержится ряд пунктов по сохранению историко-культурного наследия и создания эффективной системы охраны окружающей среды.

В результате реализации соглашения ожидается, что жителям Львова будет обеспечена круглосуточное водоснабжение, создание 3 тыс. новых рабочих мест, улучшение бытовых условий проживания около 3,4 млн. людей, экономия бюджетных средств около 12 млн. грн. в год.

Подобное соглашение подписано между правительством и Донецкой областью (в сентябре 2007 года). Подобные документы в будущем планируется подписать с Днепропетровской, Харьковской областями, с которыми уже подписан протокол о намерениях. Подготовлен проект протокола о намерениях с Волынской областью, готовятся документы по Винницкой, Черниговской, Луганской, Житомирской и Запорожской областям.

Кроме того, поступили предложения о подготовке такого документа от Одесской, Кировоградской и Хмельницкой областей.