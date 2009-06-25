ВР внесла изменения в законы о защите жителей радиоактивных зон

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов социальной защиты населения, которое проживает на территории зоны наблюдения предприятий по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 367 из 433 народных депутатов Украины, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Данным законом вносятся изменения в Закон Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности».

Население территорий, на которых находятся предприятия по добыче и переработке урановых руд, ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, имеет право на социально-экономическую компенсацию риска от их деятельности, в том числе на:

использование части средств, которые инвестируются в строительство предприятия по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, на строительство объектов социального назначения;

создание и поддержку в исправном состоянии специальной социальной инфраструктуры, в том числе защитных сооружений, которые используются во время аварий, обеспечение препаратами стабильного йода;

льготы по оплаты за потребленную электрическую энергию по тарифу, который устанавливается в соответствии с Законом Украины “Об электроэнергетике” для населения, которое постоянно проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций;

выполнение мер по улучшению условий проживания и труда граждан, живущих на отмеченных территориях, по процедурам, установленным Кабинетом Министров Украины.

Направление и порядок предоставления социально-экономической компенсации риска, а также определение административно-территориальных единиц, на которые распространяются меры социально-экономической компенсации риска, устанавливаются Кабинетом Министров Украины, отдельно для каждого лицензиата.

Финансирование мер социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, осуществляется из специального фонда государственного бюджета Украины за счет сбора (обязательного платежа) на социально-экономическую компенсацию риска населения, живущего на территории зоны наблюдения.

Плательщиками сбора (обязательного платежа) являются предприятия по добыче и переработке урановых руд, эксплуатирующие организации (операторы) ядерных установок, а также предприятия, которые являются заказчиками строительства таких установок (объектов).

Перечисление средств сбора (обязательного платежа) на финансирование мер социально-экономической компенсации риска населения осуществляется плательщиком сбора ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров.

Эксплуатирующие организации (операторы) ядерных установок платят сбор (обязательный платеж) на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, в таких размерах:

1% объема реализации электроэнергии, которая производится на атомных электростанциях Украины, за соответствующий период (без учета НДС);

при хранении отработанного ядерного топлива в специализированных хранилищах - в размере, установленном Кабинетом Министров, который определяется как величина отчислений за единицу отработанного ядерного топлива, которое передается на хранение.

Объем отчислений эксплуатирующей организации (оператора) на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, учитывается при определении тарифа на электроэнергию.

Предприятия по добыче и переработке урановых руд платят сбор (обязательный платеж) на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, в размере, установленном Кабинетом Министров, который определяется как величина отчислений за единицу реализованной конечной продукции (без учета НДС).

Объем отчислений предприятий по добыче и переработке урановых руд на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, учитывается при определении цены конечной продукции.

Размер сбора (обязательного платежа) на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, при строительстве новых предприятий по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок устанавливается Кабинетом Министров отдельно для каждого объекта на основании предложений органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти по согласованию с заказчиком строительства. Отмеченные средства учитываются в смете строительства новых объектов. Перечисление осуществляется пропорционально освоенным капитальным инвестициям.

Кроме того, определен порядок и условия использования средств сбора (обязательного платежа) на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения.