ВР внесла изменения в законы о защите жителей радиоактивных зон
«За» проголосовали 367 депутатов
Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения вопросов социальной защиты населения, которое проживает на территории зоны наблюдения предприятий по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами».
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 367 из 433 народных депутатов Украины, зарегистрировавшихся в сессионном зале.
Данным законом вносятся изменения в Закон Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности».
Население территорий, на которых находятся предприятия по добыче и переработке урановых руд, ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, имеет право на социально-экономическую компенсацию риска от их деятельности, в том числе на:
использование части средств, которые инвестируются в строительство предприятия по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, на строительство объектов социального назначения;
создание и поддержку в исправном состоянии специальной социальной инфраструктуры, в том числе защитных сооружений, которые используются во время аварий, обеспечение препаратами стабильного йода;
льготы по оплаты за потребленную электрическую энергию по тарифу, который устанавливается в соответствии с Законом Украины “Об электроэнергетике” для населения, которое постоянно проживает в 30-километровой зоне атомных электростанций;
выполнение мер по улучшению условий проживания и труда граждан, живущих на отмеченных территориях, по процедурам, установленным Кабинетом Министров Украины.
Направление и порядок предоставления социально-экономической компенсации риска, а также определение административно-территориальных единиц, на которые распространяются меры социально-экономической компенсации риска, устанавливаются Кабинетом Министров Украины, отдельно для каждого лицензиата.
Финансирование мер социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, осуществляется из специального фонда государственного бюджета Украины за счет сбора (обязательного платежа) на социально-экономическую компенсацию риска населения, живущего на территории зоны наблюдения.
Плательщиками сбора (обязательного платежа) являются предприятия по добыче и переработке урановых руд, эксплуатирующие организации (операторы) ядерных установок, а также предприятия, которые являются заказчиками строительства таких установок (объектов).
Перечисление средств сбора (обязательного платежа) на финансирование мер социально-экономической компенсации риска населения осуществляется плательщиком сбора ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров.
Эксплуатирующие организации (операторы) ядерных установок платят сбор (обязательный платеж) на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, в таких размерах:
1% объема реализации электроэнергии, которая производится на атомных электростанциях Украины, за соответствующий период (без учета НДС);
при хранении отработанного ядерного топлива в специализированных хранилищах - в размере, установленном Кабинетом Министров, который определяется как величина отчислений за единицу отработанного ядерного топлива, которое передается на хранение.
Объем отчислений эксплуатирующей организации (оператора) на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, учитывается при определении тарифа на электроэнергию.
Предприятия по добыче и переработке урановых руд платят сбор (обязательный платеж) на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, в размере, установленном Кабинетом Министров, который определяется как величина отчислений за единицу реализованной конечной продукции (без учета НДС).
Объем отчислений предприятий по добыче и переработке урановых руд на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, учитывается при определении цены конечной продукции.
Размер сбора (обязательного платежа) на социально-экономическую компенсацию риска населения, которое проживает на территории зоны наблюдения, при строительстве новых предприятий по добыче и переработке урановых руд, ядерных установок устанавливается Кабинетом Министров отдельно для каждого объекта на основании предложений органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти по согласованию с заказчиком строительства. Отмеченные средства учитываются в смете строительства новых объектов. Перечисление осуществляется пропорционально освоенным капитальным инвестициям.
Кроме того, определен порядок и условия использования средств сбора (обязательного платежа) на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения.