ВР внесла изменения в закон о пенсиях военным

Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменения в статью 63 Закона Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 340 из 434 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что в случае, если в результате перерасчета пенсий размеры пенсий уволенных со службы военнослужащих, лиц, которые имеют право на пенсию по данному закону, оказались ниже, то сохраняются размеры ранее назначенных пенсий.

Также установлено, что действие данного закона распространяется на лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц, которым назначены пенсии в соответствии с Законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц", до вступления в силу данного закона.