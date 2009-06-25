Состояние воды пляжей Одессы соответствует требованиям

Санитарное состояние морской воды одесских пляжей соответствует всем необходимым требованиям, заявил УНИАН главный врач Одесской городской санэпидемической станции Иван КЛИМЕНТЬЕВ.

По его словам, «с начала пляжного сезона, открытого в начале мая, отклонений от санитарных норм воды не зафиксировано. Горожане и прибывшие для отдыха гости Одессы могут с пользой для здоровья купаться и принимать солнечные ванны».

Установившияся в последние дни температура морской воды у побережья Одессы составляет 21-22 градуса.