Профильный комитет рекомендует поддержать предпринимателей

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству рекомендует парламенту принять во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности (№4581).

Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, такое решение было принято на заседании комитета.

Авторами данного законопроекта являются народные депутаты Наталья КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ), Борис КОЛЕСНИКОВ (ПР), Михаил ЧЕЧЕТОВ (ПР), Николай ТОМЕНКО (БЮТ), Владислав КАСЬКИВ (НУ-НС) и Ксения ЛЯПИНА (НУ-НС).

«Мы должны постараться облегчить жизнь малому и среднему бизнесу, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ во время обсуждения законопроекта, подготовленного ко второму чтению. – Ведь именно сейчас, в этот кризисный период, на экономике Украины как никогда сказывается тот факт, что доля малого и среднего бизнеса составляет всего 5% в ВВП страны».

По ее словам, данный законопроект решает комплекс задач, связанных с облегчением ведения бизнеса. В частности, планируется упростить старт бизнеса. Согласно законопроекту, уставный фонд для обществ с ограниченной ответственностью будет установлен на уровне одной минимальной зарплаты. «Сейчас он явно завышен», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ, поскольку составляет 100 минимальных заработных плат.

Предполагается также значительно снизить бюрократию в государственных институциях, взаимодействующих с предпринимателями. В частности, проектом закона устанавливаются требования по выдаче документов разрешительного характера. Планируется, что срок их выдачи составит 10 рабочих дней. Если закон примут, будет применяться принцип «молчаливого согласия». Если чиновник затянет выдачу разрешения и не сообщит об отказе, можно будет осуществлять хоздеятельность без получения документа.

Изменения затронут также сферу лицензирования. Предусмотрена практика выдачи лицензии на неограниченный срок, а для отдельных видов деятельности Кабинет министров может устанавливать срок лицензии не меньше чем в 5 лет. Лицензирование видов хоздеятельности, которые «вписываются в основные принципы госполитики в сфере лицензирования и не угрожают жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде и безопасности государства», вообще планируется отменить.

Комитет также рассмотрел и рекомендует принять за основу законопроект №4554 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности» (относительно лекарственных препаратов иностранного производства) и проект закона №4572 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».