ВР внесла изменения в закон о почасовой оплате труда
18:22, 25 июня 2009Соцполитика
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“За” проголосовали 236 депутатов
Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).
Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 236 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть, работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.
Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о государственном бюджете.
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