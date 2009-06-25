ВР внесла изменения в закон о почасовой оплате труда

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно почасовой оплаты труда).

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 236 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный закон содержит нормы, регулирующие не только месячный, но и почасовой уровень минимальной оплаты труда. То есть, работодатель должен оплачивать наемный труд не ниже минимального уровня за каждый отработанный час.

Конкретный размер почасовой ставки должен определяться парламентом с учетом индексации уровня доходов на каждый последующий год в законе о государственном бюджете.