На Житомирщине более 216 тысяч семей уже получают субсидию - ОГА

17:20, 29 января 2018
Соцполитика
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oda.zt.gov.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения.

Как отмечается в сообщении, жители области продолжают оформлять субсидию – уже 216,6 тыс. семей области получают государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, а это – 46% от всех домохозяйств.

Для получения жилищной субсидии достаточно представить в органы социальной защиты населения заявление и декларацию о доходах.

Как сообщал УНИАН, за экономию газа и электроэнергии в 2016/2017 отопительном периоде 76,5 тысяч домохозяйств получили 49,9 млн грн, что составляет почти 93% от общего количества лиц, которые подали заявления на монетизацию субсидий.

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