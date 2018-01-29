На Житомирщине более 216 тысяч семей уже получают субсидию - ОГА

Для получения жилищной субсидии достаточно представить в органы социальной защиты населения заявление и декларацию о доходах.

На Житомирщине по оперативным данным уже свыше 216 тыс. семей получают субсидию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента труда и социальной защиты населения.

Как отмечается в сообщении, жители области продолжают оформлять субсидию – уже 216,6 тыс. семей области получают государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, а это – 46% от всех домохозяйств.

Для получения жилищной субсидии достаточно представить в органы социальной защиты населения заявление и декларацию о доходах.

Как сообщал УНИАН, за экономию газа и электроэнергии в 2016/2017 отопительном периоде 76,5 тысяч домохозяйств получили 49,9 млн грн, что составляет почти 93% от общего количества лиц, которые подали заявления на монетизацию субсидий.