ВР приняла закон о содействии предпринимательству

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 319 из 439 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено с целью упрощения учреждения бизнеса снизить требования к уставному капиталу хозяйственных обществ и уменьшить количество видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, а для совершенствования порядка выдачи документов разрешительного характера - установить основные требования к срокам и механизму их выдачи.

Законом предлагается также законодательно закрепить практику долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества - не меньше 5 лет.

Документом предлагается также ввести практику выдачи лицензии на неограниченный срок. В то же время для отдельных видов деятельности, в соответствии с проектом, правительство может устанавливать сроки лицензии, но они не должны быть меньше 5 лет.