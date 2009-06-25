Установлен порядок определения депрессивных территорий

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О стимулировании развития регионов».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 328 из 434 народных депутатов Украины, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Законом дано определение депрессивной территории. В соответствии с законом, это регион или его часть (район, город республиканского (Крым) и областного значения или несколько районов, городов республиканского (Крым) и областного значения), уровень развития которых по показателям является самым низким или значительно ниже уровня развития территорий соответствующей группы.

Депрессивными признаются регионы, в которых в течение последних пяти лет средние показатели валового регионального продукта (до 2004 года – валовой добавленной стоимости) на одного человека являются самыми низкими; промышленные районы, в которых в течение последних трех лет средние показатели уровня зарегистрированной безработицы и доля занятых в промышленности значительно превышают соответствующие средние показатели развития территорий этой группы, а объем реализованной промышленной продукции (работ, услуг) на одного человека и уровень среднемесячной заработной платы значительно ниже таких показателей; сельские районы, в которых в течение последних трех лет плотность сельского населения, коэффициент естественного прироста населения, уровень среднемесячной заработной платы и объем реализованной сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) на одного человека значительно ниже соответствующих средних показателей развития территорий подобной группы, а доля занятых в сельском хозяйстве значительно превышает их; города республиканского (Крым) и областного значения, в которых в течение последних трех лет средние показатели уровня зарегистрированной безработицы, в частности долговременной безработицы, значительно превышают соответствующие средние показатели развития территорий подобной группы, а уровень среднемесячной заработной платы значительно ниже таких показателей.

Депрессивными также признаются промышленные и сельские районы, а также города республиканского (Крым) и областного значения, показатели развития которых соответствуют одновременно всем критериям, определенным частью первой этой статьи для территорий соответствующей группы.

Предельные уровни показателей развития территорий соответствующих групп определяются и утверждаются в порядке, который устанавливается Кабинетом Министров Украины.