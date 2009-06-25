Королевская позитивно оценивает поддержку предпринимательства

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ позитивно оценивает принятие парламентом закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности» (№4581).

Об этом сказано в сообщении пресс-службы комитета, переданном агентству УНИАН.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, данный закон упростит процедуру начала ведения бизнеса, в частности, он предусматривает уменьшение уставного фонда регистрируемых предприятий на уровне одной минимальной зарплаты, а не ста, как было до этого.

Закон также вводит принцип молчаливого согласия и сокращение времени на выдачу документов разрешительного характера до 10 рабочих дней.

Закон регулирует выдачу некоторых лицензий на неограниченный срок, а для отдельных видов деятельности Кабинет министров может устанавливать срок лицензии не меньше чем в 5 лет. Лицензирование видов хоздеятельности, которые «вписываются в основные принципы госполитики в сфере лицензирования и не угрожают жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде и безопасности государства», вообще планируется отменить.

Авторами данного законопроекта являются народные депутаты Н.КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ), Борис КОЛЕСНИКОВ (Партия регионов), Михаил ЧЕЧЕТОВ (Партия регионов), Николай ТОМЕНКО (БЮТ), Владислав КАСЬКИВ (НУ-НС) и Ксения ЛЯПИНА (НУ-НС).