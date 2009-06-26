Литвин: попытки увеличить минимальную зарплату - популизм

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет популизмом попытки народных депутатов увеличить минимальную зарплату.

Об этом он сказал в эфире Первого национального телеканала.

В.ЛИТВИН заметил, что принятый вчера в первом чтении законопроект об увеличении размера минимальной зарплаты не имеет финансового обеспечения: «Законопроект, который мы сегодня приняли за основу, – он под собой не имеет основы, а именно: нет расчетов, за счет чего дополнительно найти в бюджете 37 миллиардов».

Он заметил, что с учетом начала президентской кампании сегодня «мало у кого поднимется рука» не голосовать за увеличение социальных стандартов.

В.ЛИТВИН считает, что более реальным шагом было бы обеспечение выплаты существующей заработной платы, а также изыскание возможностей для увеличения доходной части бюджета.

«Пока что происходящее - это торговля воздухом, более того – торговля обещаниями», - заметил спикер.

При этом председатель ВР отметил, что в случае принятия этих изменений они вступят в силу уже после президентских выборов.

Он не исключил, что после президентских выборов будут инициативы по уменьшению этой социальной нормы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы).

Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на 1 человека в расчете на месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: детей в возрасте до 6 лет – с 1 июля 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн.

Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн. в месяц.