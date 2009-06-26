Ющенко хочет увеличить финансирование Министерства обороны
И существенно...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что в госбюджете 2010 года должно быть существенно увеличено финансирование Министерства обороны Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Совета национальной безопаснсти и обороны.
Обращаясь к членам СНБО, В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо определить минимальную критическую сумму финансирования министерства для следующего года.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ситуация с финансированием Министерства обороны в текущем году сложилась достаточно сложная, что привело впервые за 5 лет к сокращению числа контрактных военнослужащих.
Президент подчеркнул, что зарплаты рядовых контрактников на 30% меньше средних зарплат, к примеру, в Волынской и Одесской областях.
«Под такое финансовое обеспечение ни один мужчина, который себя уважает, очевидно, не придет в украинскую контрактную армию. Это унижение – унижение солдата, унижение офицера, но самое главное - это унижение нашей ключевой миссии – безопасности и обороны страны», - сказал В.ЮЩЕНКО.