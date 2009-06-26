Astrum: к дефициту бюджета может добавиться 2,7% ВВП

Инициатива Партии регионов относительно увеличения минимальной заработной платы и прожиточного минимума обойдется Украине во втором полугодии 2009 года по меньшей мере в 25 млрд. грн., что добавит 2,7% ВВП к дефициту государственного бюджета.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, «законопроект создает огромные проблемы для правительства Юлии ТИМОШЕНКО, так как его авторы не указывают источники поступления средств, необходимых для финансирования такого увеличения».

Экономист считает, что «инициировав этот законопроект, оппозиционная Партия регионов избрала беспроигрышную стратегию». Минимальная заработная плата затрагивает всех госслужащих и низкооплачиваемых работников частного сектора, поскольку в Украине платить зарплату ниже минимальной незаконно, отметил А.БЛИНОВ.

Кроме того, добавил он, прожиточный минимум является основой для расчета государственных пенсий, поэтому его изменение затронет 13 млн. пенсионеров. Отсюда значительная привлекательность этой инициативы перед выборами, что обуславливает хорошие шансы законопроекта на дальнейшую поддержку со стороны депутатов, делает вывод экономист.

В то же время, по мнению А.БЛИНОВА, «правительство сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, а бюджетная дисциплина является ключевым вопросом для продвижения процесса кредитования Украины Международным валютным фондом в рамках программы stand-by».

Экономист считает, что если данный законопроект будет принят, то МВФ может отложить выделение очередного транша на 2010 год из-за нежелания финансировать предвыборные обещания. «Однако выступить против этой инициативы будет политически опасно, и это ставит правительство в тупик», – подчеркнул А.БЛИНОВ.

Экономист прогнозирует, что если парламенту удастся принять закон до окончания текущей сессии, то есть до 10 июля, то дальше все будет зависеть от Президента. Если Виктор ЮЩЕНКО предпочтет «передать мяч» Юлии ТИМОШЕНКО, подписав закон, то премьер столкнется с трудностями как в политическом плане, так и в плане получения средств от МВФ, считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 25 июня 2009 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» (относительно размеров прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы). Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Данным законопроектом предусматривается утвердить на 2009 год прожиточный минимум на 1 человека в расчете на месяц в размере 808 грн., с 1 октября – 848 грн., и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения: для детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля – 727 грн., с 1 октября – 764 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 930 грн., с 1 октября – 987 грн.; для трудоспособных лиц: с 1 июля – 860 грн., с 1 октября – 900 грн.; для лиц, утративших трудоспособность: с 1 июля – 644 грн., с 1 октября – 674 грн.

Также законопроектом предусмотрено установить с 1 июля 2009 года размер минимальной зарплаты на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн. и с 1 декабря – 900 грн.