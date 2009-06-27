Луценко считает неправильным запрет казино

Харьков. 27 июня. УНИАН. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает неправильным запрет на деятельность казино.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Харькове после завершения выпуска в Харьковской национальной академии МВД.

«Если честно сказать, я считаю неправильным запрещение казино. Хотя ни разу не играл сам в казино, но знаю точно, что это не приводит ни к каким серьезным социальным последствиям в Украине”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, казино “не является источником уголовного напряжения как игорные автоматы, которые нужно было запрещать, это приводит действительно к большому количеству больных людей, бытовому воровству”. “Потому я поддерживаю решение правительства и парламента о запрещении игорного бизнеса в части игорных автоматов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил: «Конечно, закон является законом, и мы будем контролировать, чтобы не было ни игорных автоматов, ни казино”. В то же время министр добавил, что рассчитывает на то, что парламент как можно скорее примет решение о благоустройстве по крайней мере деятельности казино, “потому что действительно именно они могут уйти в тень».

Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине», и 23 июня В.ЮЩЕНКО его подписал.