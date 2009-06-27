Луценко считает неправильным запрет казино
Это не источник уголовщины
Харьков. 27 июня. УНИАН. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает неправильным запрет на деятельность казино.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Харькове после завершения выпуска в Харьковской национальной академии МВД.
«Если честно сказать, я считаю неправильным запрещение казино. Хотя ни разу не играл сам в казино, но знаю точно, что это не приводит ни к каким серьезным социальным последствиям в Украине”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
По словам министра, казино “не является источником уголовного напряжения как игорные автоматы, которые нужно было запрещать, это приводит действительно к большому количеству больных людей, бытовому воровству”. “Потому я поддерживаю решение правительства и парламента о запрещении игорного бизнеса в части игорных автоматов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.
При этом он отметил: «Конечно, закон является законом, и мы будем контролировать, чтобы не было ни игорных автоматов, ни казино”. В то же время министр добавил, что рассчитывает на то, что парламент как можно скорее примет решение о благоустройстве по крайней мере деятельности казино, “потому что действительно именно они могут уйти в тень».
Как сообщал УНИАН, 15 мая Верховная Рада приняла Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.
4 июня Президент ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрещения этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.
11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента на Закон «О запрещении игорного бизнеса в Украине», и 23 июня В.ЮЩЕНКО его подписал.