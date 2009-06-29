Польша планирует создать 100 тысяч рабочих мест

Министерство экономики Польши прогнозирует создание около ста тысяч рабочих мест благодаря организации страной финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в компании PL 2012, которая координирует подготовку Польши к чемпионату, рабочие места, часть из которых уже занята работниками, появятся в первую очередь в строительстве и сфере услуг.

По оценкам министерства, строительные фирмы будут набирать новых работников для строительства дорожной, спортивной и гостиничной инфраструктуры, необходимой для проведения матчей Евро-2012.

Эти проекты в первую очередь финансируются за средства государственного, местных бюджетов и программ помощи Евросоюза, что гарантирует их реализацию даже в условиях мирового экономического кризиса.

Только на строительство 900 километров автострад, согласно плану, будет израсходовано 6,5 миллиардов евро, а еще 4,5 миллиардов евро - на развитие железнодорожной инфраструктуры.

Рабочие места появятся также непосредственно перед и во время проведения чемпионата в сфере услуг, в частности, в ресторанном и гостиничном бизнесе и сфере других услуг, которыми смогут воспользоваться футбольные болельщики.

PL 2012 сообщила, что министерство подготовило законопроект о государственно-частном партнерстве, что позволит частным инвесторам на взаимовыгодных условиях с государством финансировать проекты по подготовке к чемпионату.

В то же время, по данным Польской конфедерации частных работодателей Lewiatan, в Польше могли бы найти работу даже 500 тысяч человек, большинство в строительных сфере, в которой традиционно в последние годы очень не хватает специалистов.

Lewiatan отмечает, что в стране не хватает электриков, операторов строительной техники, специалистов по внутренним строительным работам, и - несмотря на растущую безработицу – будет очень трудно «закрыть» все вакансии.

По оценкам конфедерации, решением проблемы могло бы быть приглашение на строительные работы в Польшу работников из Китая.

По данным портала Praca.pl, благодаря Евро-2012 в Польше не будет нехватки предложений для уборщиц, официантов, директоров гостиниц и руководителей ресторанов.

Как сообщал УНИАН, в Польше осенью прошлого года начала расти безработица, которая ежегодно уменьшалась с момента вступления страны в Евросоюз в 2004 году с уровня 20%.

Весной в 38-миллионной стране безработными зарегистрировались 1,76 млн. граждан, что составляет около 11% по сравнению с 9% безработицей в конце прошлого года.

В 2007 году Польша упростила трудоустройство украинцев, белорусов и россиян в стране, разрешив им работать без официального разрешения в течение шести месяцев в год.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.