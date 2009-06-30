Более половины компаний готовы трудоустроить выпускника вуза

Более половины компаний готовы трудоустроить выпускников вузов, у которых еще нет опыта работы. Таковы результаты исследования, проведенного порталом по трудоустройству Superjob.

По результатам опроса, выпускников без опыта принимают на работу в 54% отечественных компаний. Молодым людям, получившим образование, но ещё не успевшим приобрести опыт по специальности, чаще всего предлагают должности торговых представителей, консультантов, мерчендайзеров, операторов call-центра. Выпускники с красными дипломами могут рассчитывать и на более интересные предложения: "Возьмём на позиции юристов проекта, если у них была соответствующая вакансии специализация в вузе, дипломная работа по подходящей нам теме и красный диплом".

Представители фирм также заявили о том, что для них важно присутствие у соискателя искреннего желания работать и повышать квалификацию в сочетании с реалистичными зарплатными требованиями: "Да, берём, если, конечно, требования выпускников по зарплате не завышены".

Наибольшую готовность принять на работу выпускников без опыта демонстрируют большие компании (более 5000 сотрудников) – 79%. Реже всего неопытных соискателей ждут в компаниях, где трудятся от 500 до 1000 человек (49%).

Вместе с тем, более трети предприятий и организаций (36%) не практикуют трудоустройство вчерашних студентов без опыта работы. Они называют такие причины: "у нас нет возможностей для обучения"; "наши сотрудники сейчас и так сильно загружены, чтобы ещё выполнять функции наставников", а также отсутствие вакансий для специалистов без опыта.

По материалам портала Дело