Пострадавшие от наводнения поляки получат до 1,9 тыс. долл.

Польское правительство выделит пострадавшим от наводнения на юге страны семьям до 1,9 тыс. долл. на первоочередные нужды.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, такую декларацию составил глава правительства Польши Дональд ТУСК, который 29 июня посещал пострадавшие от наводнения регионы.

«В рамках так называемой скорой помощи можете получить до 6 тысяч злотых на компенсацию частных убытков: дома, мебели, одежды», - сказал польский премьер, добавив, что выплаты начнутся немедленно для лиц, которые уже составили документы с оценкой нанесенного ущерба.

Д.ТУСК сказал, что в дальнейшем пострадавшие могут рассчитывать на большую финансовую помощь от правительства, которая будет определена после детальных расчетов нанесенного ущерба.

«Хочу, чтобы убытки были тщательным образом посчитаны, но на плюс для вас», - сказал он жителям одного из подтопленных городов, цитирует слова премьера TVN24.

Он также сообщил, что правительство организует бесплатный отдых для детей из семей, пострадавших от наводнения.

По мнению Д.ТУСКА, невозможно избежать наводнений, которые все равно время от времени будут случаться.

В то же время представители местной власти из пострадавших регионов обвиняют правительство в игнорировании их просьб реализовать мероприятия, которые бы позволили избежать или хотя бы минимизировать последствия водной стихии.

«12 лет просим очередные правительства о помощи... без ответа», - сказал в эфире программы Prosto z Polski староста Клодзка Кшиштоф БАЛДЫ.

Как сообщал УНИАН, в Польше в результате проливных дождей, которые продолжались практически всю минувшую неделю, подтоплены местности в 7 воеводствах.

Вода, которая в некоторых местах вышла из рек, уничтожила мосты, дороги, сельскохозяйственные угодья и частные дома.

По оценкам председателя Дольносленского воеводства, только в подчиненном ему регионе убытки от наводнения составили около 8,5 млн. долларов.

Польское правительство заявило о наличии 50 млн. долларов резервов, часть которых может быть выделена на помощь пострадавшим регионам.

Канцелярия польского Президента Леха КАЧИНСКОГО проинформировала о выделении свыше 30 тыс. дол. пострадавшим от наводнения, но не уточнила, сколько людей могут получить такую помощь.

Справка УНИАН. В июле 1997 года западные и южные регионы Польши пострадали от наводнения, которое из-за его масштабов назвали «наводнением тысячелетия».

Вода, вышедшая из берегов рек не только Польши, но и Чехии и Германии, тогда нанесла ущерб на сумму 4,5 млрд. евро. Вследствие наводнения в трех странах погибло свыше 110 человек, половина из которых поляки.

В нынешнем наводнении погиб один человек.