Директора Газпрома получат 15 млн. руб. бонусов

Члены совета директоров "Газпрома", не являющиеся госслужащими, получат вознаграждение по итогам 2008 года в размере 15,106 миллиона рублей, что соответствует уровню выплат за 2007 год, сообщает РИА Новости.

Размер вознаграждения был одобрен на годовом собрании акционеров "Газпрома" в пятницу.

Вознаграждение заместителю председателя совета - председателю правления "Газпрома" Алексею Миллеру рекомендовано выплатить в размере 17,48 миллиона рублей, что также соответствует выплатам годом ранее.

Члены ревизионной комиссии смогут получить по 2,374 миллиона рублей, а ее председатель - 3,453 миллиона рублей, что также соответствует выплатам 2007 года.

Возглавляющий совет директоров "Газпрома" первый вице-премьер РФ Виктор Зубков сообщил на собрании, что члены совета и ревизионной комиссии холдинга направят свои вознаграждения за 2008 года на пожертвования. Миллер подтвердил, что бонусы-2008 будут потрачены на благотворительные и социальные цели. Сам глава "Газпрома" планирует направить свое вознаграждение на нужды Петербургской православной духовной академии.

За 2008 год "Газпром" получил чистую прибыль в размере 173,022 миллиарда рублей, что на 52% ниже показателя 2007 года.

Уставный капитал ОАО "Газпром" составляет около 118,368 миллиарда рублей, он разделен примерно на 23,674 миллиарда обыкновенных акций номиналом 5 рублей. Более 50% акций "Газпрома" принадлежит государству.