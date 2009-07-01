Минимальная зарплата в Украине повышается с сегодняшнего дня

С сегодняшнего дня в Украине повышается размер минимальной заработной платы. Так, если с 1 апреля по 30 июня он составлял 625 гривень, то с 1 июля по 30 сентября минимальная зарплата будет 630 гривень. Это предусмотрено Законом "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.

Согласно ст. 55 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2009 год", с 1 января 2009 года размер минимальной заработной платы был установлен на уровне 605 гривень, с 1 апреля 2009 года - 625 гривень, с 1 июля 2009 года - 630 гривень, с 1 октября 2009 года - 650 гривень, с 1 декабря 2009 года - 669 гривень в месяц. В целом в 2009 г. минимальная зарплата будет повышена на 64 грн. – с 605 грн. до 669 грн.

Кроме того, надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию и инвалидам составляет с 1 июля повышена до 14,2 грн., с 1 октября – до 28,4 грн. (пост. Кабмина №198 от 11 марта 2009 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”).

Минимальная заработная плата - это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может осуществляться оплата за выполненную работником месячную, почасовую норму труда (объем работ).

Напомним, в 2009 году сумма прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 669 гривень в расчете на месяц.