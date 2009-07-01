В Минтруда констатируют сокращение безработицы

В Министерстве труда и социальной политики констатируют тенденцию к сокращению количества безработных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, это отметила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА во время семинара для представителей национальных и региональных СМИ «Система социальной помощи в Украине и пути ее совершенствования».

По ее словам, в настоящее время наблюдается стойкая тенденция к сокращению количества безработных. В частности, только в июне их стало меньше на 68 тысяч.

Согласно информации Л.ДЕНИСОВОЙ, за 5 месяцев текущего года 318 тысяч граждан было трудоустроено, еще 183 тысячи украинцев прошли соответствующее переобучение. В целом в настоящее время материальную помощь по безработице получают свыше 500 тысяч граждан.

В то же время Минтруда воплощает новые проекты по поддержке предприятий, которым оказывается помощь с тем, чтобы они не увольняли сотрудников. Так, предприятию «Черниговхимволокно» было выделено около 2,5 млн грн., благодаря чему 2 тысячи работников не пополнили ряды безработных. Помощь по частичной безработице – это своего рода выплата компенсации работникам, доход которых уменьшился в связи с переходом предприятия на сокращенный рабочий график. Сообщения о начале простоя и заявления на выделение средств для таких выплат принимаются в базовых центрах занятости, напомнила Л.ДЕНИСОВА. В то же время она отметила, что там же работодатели также могут получить помощь в осуществлении профилактических мероприятий, проведении профессиональных переориентации и учебе своих сотрудников.

В целом же ситуация на рынке труда стабилизируется, считает министр. „Это подтверждает сокращение количества безработных в Украине. Так, на учете в центрах занятости на сегодня находится 683,7 тысяч незанятых граждан, а это меньше, чем было на 1 ноября 2008 года”, - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.