Сейчас зарегистрировано 683,7 тыс. безработных

В настоящее время в Государственном центре занятости зарегистрировано 683,7 тыс. безработных граждан. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной политики со ссылкой на слова министра труда Людмилы ДЕНИСОВОЙ.

Министр отметила, что сейчас наблюдается стойкая тенденция к уменьшению количества безработных. В частности, в июне их стало меньше на 68 тыс. По ее информации, за 5 месяцев текущего года 318 тыс. граждан было трудоустроено, еще 183 тыс. украинцев прошли соответствующее переобучение. В целом, на сегодня материальную помощь по безработице получают свыше 500 тыс. сограждан.

В то же время министерство внедряет новые проекты по поддержке предприятий с целью не допустить увольнений работников. Так предприятию «Черниговхимволокно» было выделено около 2,5 млн. грн., благодаря чему 2 тыс. работников не стали безработными.

В целом же ситуация на рынке труда стабилизируется, считает Л.ДЕНИСОВА. „Это подтверждает уменьшение количества безработных в Украине. На учете в центрах занятости на сегодня находится 683,7 тыс. незанятых граждан, а это меньше, чем было на 1 ноября 2008 г. (по данным Государственного комитета статистики, на 1 ноября 2008 г. в Украине официально числилось 639,9 тыс. безработных – УНИАН)”, - подчеркнула министр.

Напомним, по данным Госкомстата, на конец июня 2008 г. в Украине официально было зарегистрировано 538,1 тыс. безработных.