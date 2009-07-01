В Украине сохраняется тенденция к уменьшению смертности

Во втором квартале 2009 года в Украине сохранялась тенденция к резкому уменьшению смертности в Украине.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, ссылаясь на оперативные данные органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины.

Так, если в I квартале текущего года в Украине был зафиксирован 21-23-процентный спад смертности по сравнению с аналогичными периодами 2007 и 2008 гг., то во ІІ квартале этот показатель снизился еще на 3 процента. В общей сложности за апрель-июнь 2009 года в Украине умерли 155 658 человек, в то время как за январь-март – 160 587 человек.

Кроме того, во ІІ квартале текущего года увеличился показатель рождаемости. Если с января по март в Украине родились почти 106 тысяч младенцев, то в апреле-июне родились 108 584 младенцев.

Рекордным является также показатель соотношения количества рожденных и количества умерших граждан. Этот показатель является лучшим, по меньшей мере, за последнее десятилетие.

Так, если, например, в течение первых кварталов 2007-2008 гг. количество рождений к количеству смертей находилось в соотношении 1:1,8 и 1:1,7, то в I квартале 2009 года этот показатель составил 1:1,5. А во ІІ квартале текущего года этот показатель достиг соотношения 1:1,4.

При этом если в первых кварталах 2007-2008 гг. смертность превышала рождаемость во всех регионах, то в I квартале 2009 года сразу в четырех регионах зафиксировано превышение количества рожденных к количеству умерших. В частности в Волынской – на 0,5 процента, в Закарпатской – на 2 процента, в Ривненской области – на 1 процент, в г. Киеве – на 7 процентов.

Во ІІ квартале текущего года рождаемость в этих регионах по отношению к смертности возросла еще больше. В частности, в Волынской области количество рождений на 22 процента превысило количество умерших, в г. Киеве - на 9 процентов, Ривненской области – на 8 процентов, Закарпатской области – на 7 процентов.