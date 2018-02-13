На Житомирщине уже более 217 тыс. семей получают субсидию - ОГА

Для получения жилищной субсидии достаточно представить в органы социальной защиты населения заявление и декларацию о доходах.

На Житомирщине уже более 217 тыс. семей получают субсидию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

"Жители Житомирской области пользуются государственной помощью на оплату жилищно-коммунальных услуг – 217,4 тыс. семей получают субсидию, что составляет 46% от всех домохозяйств", - сообщил департамент труда и социальной защиты населения облгосадминистрации.

Для получения жилищной субсидии достаточно представить в органы социальной защиты населения заявление и декларацию о доходах.

Гражданам, которым один раз уже назначена субсидия на жилищно-коммунальные услуги, далее назначается соцзащитой автоматически, кроме случаев, когда происходят изменения в составе семьи или осуществлен покупку товара или услуги на сумму, которая превышает 50 тыс. грн.