Число требований пособия по безработице в США сократилось

Министерство труда США сообщило сегодня о том, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице в стране за неделю, которая завершилась 27 июня, неожиданно снизилось на 16 тыс. к пересмотренному показателю предыдущей недели и составило 614 тысяч, сообщает k2kapital..

Аналитики были настроены более пессимистично и полагали, что значение этого показателя достигнет 619 тыс. Диапазон ожиданий допускал как снижение числа требований за указанный период до 605 тыс., так и не исключал рост до 625 тыс.

При этом уровень безработицы в США в июне 2009 г. вырос в месячном исчислении на 0,1 процентного пункта и составил 9,5%, сообщило сегодня Министерство труда страны.

Аналитики ожидали, что значение данного показателя составит 9,6%.