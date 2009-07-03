КГГА утвердила категории льготников

В Киевской городской госадминистрации утвердили категории социально незащищенных слоев население города, имеющих право на получение ежемесячной адресной безналичной помощи от столичной власти для уплаты за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Согласно документу, помощь из городского бюджета имеют право получать: лица из числа пенсионеров или получателей государственной социальной помощи в соответствии с Законом "О государственной социальной помощи инвалидам детства и детям-инвалидам", размер пенсионных выплат или помощи которых не превышает размера 2,5 прожиточных минимумов для лиц, утративших работоспособность; лица, получающие государственную социальную помощь и лица, не имеющие права на пенсию, инвалиды в соответствии с Законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющих права на пенсию, и инвалидам".

Безналичную доплату смогут получать также одинокие матери (отцы), которым назначена государственная помощь в соответствии с Законом "О государственной помощи семьям с детьми"; малообеспеченные, в том числе многодетные семьи, которым назначена государственная социальная помощь в соответствии с Законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям"; малообеспеченные лица, проживающие вместе с инвалидом І и II групп или вследствие психического расстройства, который согласно заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем досмотре, и получают ежемесячную денежную помощь пот уходу за ним согласно постановлению Кабинета министров от 02.08.2000 № 1192.

Кроме того, в льготный перечень категорий попали физические лица, получающие компенсацию согласно постановлению Кабинета министров "Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющие социальные услуги"; безработные трудоспособные лица, получающие ежемесячную компенсационную выплату по уходу за инвалидом І группы, а также за пожилым человеком, достигшем 80-летнего возраста, а также другие социально незащищенные слои населения по решению районных и городской комиссии по рассмотрению спорных вопросов, связанных с предоставлением указанной помощи на уплату ЖКП.

В соответствии с распоряжением, председателям районных в г. Киеве государственных администраций поручено создать благоприятные условия для ежедневного приема граждан, которые обращаются за определением права на получение помощи. В свою очередь коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" должен ежемесячно готовить данные о размере оказанной помощи по каждому виду услуг для Главного управления социальной защиты населения КГГА.

Данным распоряжением предусмотрено предоставление помощи в период с 1 июля по 31 декабря с.г.

Как отмечается в документе, адресная помощь будет предоставляться с целью покрытия разницы между размером платы за коммунальные услуги по тарифам, действующим с 1 июня 2009 года, с учетом скидки на услуги по водоснабжению и водоотводу – 51%, отопление – 16,4%, горячее водоснабжение – 28,7% и размером платы за коммунальные услуги, которые действовали до 1 июня.