Ющенко: туризм должен стать приоритетным
Для экономики Крыма
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что туристическая сфера должна стать приоритетом для крымской экономики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Симферополе на совещании об инвестиционных возможностях автономии.
«Одним из приоритетов власти, прежде всего местной, должно стать развитие туризма, одной из самых перспективных областей экономики для этой территории (Крыма)», - отметил В.ЮЩЕНКО.
По его данным, сегодня каждый четвертый пансионат в Крыму не работает. «Что, нет спроса? Невероятный спрос. Почему мы сегодня с каждым днем лишаем возможности эту сферы услуг (развиваться – УНИАН)?», - спросил Президент.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что нужно привлекать как можно больше бизнесменов в туристическую отрасль автономии. «Чем больше мы будем тормозить этот сектор и держать его в государственном управлении, тем больше упадка будет иметь Крым», - подчеркнул глава государства.
При этом он отметил, что те, кому удалось организовать частное дело в автономии, сейчас процветают.
В этой связи Президент призвал пересмотреть отношения власти и бизнеса в Крыму.