Ющенко: туризм должен стать приоритетным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что туристическая сфера должна стать приоритетом для крымской экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Симферополе на совещании об инвестиционных возможностях автономии.

«Одним из приоритетов власти, прежде всего местной, должно стать развитие туризма, одной из самых перспективных областей экономики для этой территории (Крыма)», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его данным, сегодня каждый четвертый пансионат в Крыму не работает. «Что, нет спроса? Невероятный спрос. Почему мы сегодня с каждым днем лишаем возможности эту сферы услуг (развиваться – УНИАН)?», - спросил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что нужно привлекать как можно больше бизнесменов в туристическую отрасль автономии. «Чем больше мы будем тормозить этот сектор и держать его в государственном управлении, тем больше упадка будет иметь Крым», - подчеркнул глава государства.

При этом он отметил, что те, кому удалось организовать частное дело в автономии, сейчас процветают.

В этой связи Президент призвал пересмотреть отношения власти и бизнеса в Крыму.