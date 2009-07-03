Неизвестные избили директора по социалке «АрселорМиттал Кривой Рог»

Сегодня в 6.30 утра в Кривом Роге (Днепропетровская область) во время выхода из дома неизвестные избили битами директора по общим и социальным вопросам ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Александра ЗОЗУЛЮ.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления МВД в Днепропетровской области.

По предварительной информации, нападавших было трое. Они скрылись с места происшествия. А.ЗОЗУЛЯ госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

Милиция проводит расследование.

Как стало известно УНИАН из официальной информации, генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Жан ЖУЭ считает, что нападение на А.ЗОЗУЛЮ - деле рук «преступной группировки, которая действовала на нашем предприятии».

«После того, как мы прекратили ряд краж на металлургическом комбинате и усилили контроль над хранением своего имущества, некоторым руководителям комбината начали угрожать по телефону и запугивать. Сейчас преступники перешли от слов к делу», - отмечает Ж.ЖУЭ.

В то же время гендиректор ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» отмечает, что не намерен оказывать давление на правоохранительные органы и подсказывать следствию свою версию событий.