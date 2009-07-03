Президент подписал изменения в закон о табачных изделиях

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О мерах по предотвращению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, в принятом 11 июня Верховной Радой законе предусмотрен запрещение розничной и оптовой торговли, производство (кроме производства для экспорта), импорт для реализации на территории Украины табачных изделий «с использованием на их упаковке информации, которая может вводить в заблуждение или создавать неправильное впечатление относительно характеристик табачных изделий, их влияния на здоровье, включая любой термин, описание, торговую марку, символический или любой другой знак, который прямо или опосредствовано создает ошибочное впечатление о том, что определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие табачные изделия, в том числе включать такие термины, как «с низким содержанием смол», «легкие», «очень легкие», «мягкие» и их аналоги на других языках.

Перечень терминов, описаний, торговых марок, символических или любых других знаков, которые запрещено использовать на упаковке табачных изделий, разрабатывается, утверждается и не реже чем раз в 3 года пересматривается центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Согласно закону, производитель или импортер табачных изделий обязан помещать в упаковку табачных изделий вложение, на котором будет содержаться информация о вредности курения и рекомендации о возможных путях избавиться от зависимости употребления табачных изделий.

Текст и оформление таких вложений определяется и утверждается центральным органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения. Любые другие вложения, или другую текстовую или графическую информацию, не предусмотренную законодательством, размещать внутри упаковки табачных изделий, на упаковке табачных изделий или на их прозрачной обертке запрещается.

Кроме того, запрещается изготовление и продажа конфет, закусок, игрушек или других товаров детского ассортимента в форме табачных изделий, которые привлекают внимание несовершеннолетних. Запрещается бесплатное (или в качестве приза за участие в любом конкурсе) распространение (или обмен на любые товары или предметы) табачных изделий среди населения. Запрещается поштучная реализация табачных изделий (кроме сигар).

Контроль за соблюдением определенных законом показателей содержания никотина и смолы, а также других вредных для здоровья человека веществ и ингредиентов в табачных изделиях, которые производятся, реализуются на территории Украины, осуществляет в пределах своих полномочий центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Центральный орган исполнительной власти в сфере здравоохранения имеет право устанавливать предельно допустимые нормы вредных для здоровья человека веществ (кроме смол и никотина) и ингредиентов в табачных изделиях, которые производятся, реализуются на территории Украины, если есть основания считать эти вещества и ингредиенты такими, которые: имеют токсическое, мутагенное или канцерогенное действие; облегчают вдыхание табачного дыма; способствуют формированию зависимости у потребителей табачных изделий.

Кроме того, законом предусмотрено, что в заведениях общественного питания для некурящих отводится не менее 50% площади этих заведений, размещенной так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию.