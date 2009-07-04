Для улучшения охраны труда работников угольной промышленности при Госгорпромнадзоре создан Общественный совет.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюзов работников угольной промышленности со ссылкой на Госкомитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горном надзоре.

Председателем Общественного совета стал Георгий БАСАКИН, в состав Совета включен заведующий отделом охраны труда, главный технический инспектор труда ЦК Профсоюза работников угольной промышленности Украины Сергей ШИРОБОКОВ.

На учредительном собрании, говоря о значении создания Совета, первый заместитель председателя Госгорпромнадзора Анатолий ДЕНЬГИН выразил надежду на то, что Совет станет действенным органом, который будет влиять на решение проблем, связанных с промышленным производством, горным надзором, а также функционированием систем управления охраной труда на предприятиях.

В свою очередь, Г. БАСАКИН в своем выступлении подчеркнул, что приоритетным направлением деятельности Совета будет содействие предупреждению несчастных случаев в угольной промышленности, а также работа с нормативными документами, приведение нормативно-правовой базы по вопросам охраны труда до европейских стандартов.