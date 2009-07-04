Премьер Крыма: автономия может принять 10 млн. отдыхающих

Крым ежегодно посещают около 6 миллионов отдыхающих и туристов, в перспективе их число может увеличиться до 10 миллионов, заявил председатель Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА, передает корреспондент УНИАН.

«Крым – это курортная территория национального, в перспективе и мирового значения, – сказал премьер. – Ежегодно с целью отдыха, лечения и туризма посещают (Крым) около 6-ти миллионов человек, в перспективе число отдыхающих может достичь 10-ти миллионов».

По данным В.ПЛАКИДЫ, сегодня Крым оказывает третью часть туристских услуг от их общего объема по Украине. Премьер автономии сообщил, что ресурсный потенциал автономии «включает в себя более трех тысяч объектов природного и антропогенного характера».

«В республике есть все возможности для развития нетрадиционных форм туризма: скалолазание, дайвинг, спелеологический, велосипедный, конный, охотничий, научный», – сказал он. Руководитель Совмина добавил, что новыми перспективными направлениями в развитии туриндустрии являются зеленый, этнический и этнографический туризм.

В.ПЛАКИДА назвал перспективным направлением инвестирования в санаторно-курортную и туристическую отрасль комплексное освоение рекреационных территорией с созданием современной инженерной инфраструктуры.

Глава Совмина заявил, что поступления в бюджеты от курортных регионов «ежегодно растут». Так, отметил он, в 2008 году «они увеличились на 489,5 млн. грн». – до более 2 млрд. грн.