Заседание по увеличению минимальной зарплаты состоится завтра

Заседание рабочей группы по подготовке ко второму чтению законопроекта о повышении уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума, состоится завтра в 9.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что до сих пор непонятно, из каких источников предлагается увеличить эти выплаты.

Кроме того, подчеркнул В.ЛИТВИН, до сих пор не состоялось нормальное полноценное заседание рабочей группы, поскольку каждый из трех сопредседателей пытается собрать свое заседание.

Как сообщал УНИАН, 1 июля на внеочередном заседании Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год о размере прожиточного минимума и размере минимальной зарплаты. Сопредседателями группы избраны народные депутаты Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2009 год о размере прожиточного минимума и зарплаты, внесенный членом фракции Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ. Принятие указанного документа поддержало лишь 212 народных депутатов из 406.

Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн.

При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря - 900 грн.