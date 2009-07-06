Азаров: Кабмин должен повышать социальные стандарты

Народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ считает, что деньги в размере 23 млрд. грн., которые правительство предлагает направить на поддержку «Нафтогаза Украины», следует использовать для решения социальных вопросов. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Почему находятся деньги транжирить непонятно куда через абсолютно дырявую систему «Нафтогаза»? На этой неделе в повестке дня два законопроекта, которые более чем на 23 млрд. грн. увеличивают расходы на эту структуру. Куда идут эти деньги, по каким «прозрачным механизмам», в чьи карманы?… Правительство отказывается направить эти же 23 млрд. грн. на решение социальных вопросов», – сказал Н.АЗАРОВ.

Повышение социальных стандартов, которое, в свою очередь, приведет к повышению внутреннего потребительского спроса, депутат назвал общемировой практикой выхода из кризиса.

В свою очередь, народный депутат, член фракции Партии регионов Михаил ПАПИЕВ предложил, если правительство не имеет возможности обеспечить повышение минимальных социальных стандартов, оформить это в виде обязательств государства. «Давайте зафиксируем это как государственный долг, исходя из размера прожиточного минимума. Далее садимся за стол переговоров и смотрим, возможно, сделаем реструктуризацию этого долга или будем отдавать гражданам акциями государственных банков», – сказал М.ПАПИЕВ.

Члены Партии регионов подчеркнули, что деньги для повышения прожиточного минимума исходя из потребительской корзины в бюджете есть, и они намерены добиваться принятия соответствующего закона.

Как сообщал УНИАН, 1 июля на внеочередном заседании Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год в отношении размера прожиточного минимума и размера минимальной зарплаты.

Сопредседателями группы избраны народные депутаты Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, касающийся размеров прожиточного минимума и зарплаты, внесенный членом фракции Партии регионов М.ПАПИЕВИМ. Принятие настоящего документа поддержало лишь 212 народных депутатов из 406.

Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн.

При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря – 900 грн.