Обама: США будут поддерживать демократические страны

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать демократические страны по всему миру.

Об этом Президент США Барак ОБАМА заявил в своем выступлении перед студентами Российской экономической школы.

Он подчеркнул, что Америка заинтересована в демократических правительствах по всему миру.

При этом Б.ОБАМА отметил, что Соединенные Штаты не являются идеальной страной, однако в них существуют универсальные ценности, которые позволяют США постоянно совершенствоваться.

По его мнению, свобода слова и свобода собраний позволяет женщинам, национальным меньшинствам и рабочим требовать равноправия в своих странах, а независимая пресса выявляет коррупцию в правительственных органах на самых высоких уровнях.

По словам Б.ОБАМЫ, если бы американская демократия не отстаивала эти права, то он, как афроамериканец, не смог бы стать Президентом США.

«Америка по всему миру поддерживает эти ценности, потом что они являются моральными и потому что они работают», - заявил он.

Кроме этого, Президент США добавил, что история показывает, что правительства, которые работают на благо своих народов, остаются при власти и процветают, а те, кто служат только себе, - уходят с политической сцены.

«Правительства, которые ведут войны и терроризируют свое население, потерпят поражения», - подчеркнул Б.ОБАМА.

Также он отметил, что демократические страны являются более надежными экономическими партнерами США. Вместе с тем Б.ОБАМА подчеркнул, что США не пытаются навязать другим странам систему правления и не собираются выбирать, какая партия будет управлять той или иной страной.