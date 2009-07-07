Работодатели создали представительский орган на нацуровне

Сегодня в Киеве на собрании полномочных представителей всеукраинских объединений организаций работодателей создан совместный представительский орган на национальном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания представители собрания подписали Соглашение об образовании совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне.

В частности, Соглашение подписали Федерация работодателей Украины (ФРУ) как объединение, которое представляет интересы работодателей по территориальному признаку (соглашение подписал председатель Совета ФРУ Юрий БОЙКО), Конфедерация работодателей Украины (КРУ) как объединение, которое представляет интересы работодателей по отраслевому признаку (соглашение подписал президент КРУ Александр СОКОЛОВСКИЙ), Всеукраинская ассоциация работодателей Украины (ВАР), которая представляет интересы малого и среднего бизнеса (соглашение подписал и.о. президента ВАР Вячеслав БЫКОВЕЦ).

По словам председателя Совета ФРУ Ю.БОЙКО, работодатели, «осознавая свою ответственность за защиту национальной экономики в условиях углубления финансово-экономического и политического кризиса, который может привести к противостоянию между работодателями и наемными работниками», создают совместный представительский орган «с целью установления между собой скоординированных и согласованных взаимоотношений, направленных на реализацию права работодателей на участие в формировании социально-экономической политики государства».

В свою очередь, президент Конфедерации работодателей Украины А.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что отечественный бизнес работает в чрезвычайно сложных условиях, которые осложняются последствиями финансово-экономического кризиса, а также отсутствием прозрачного и четкого регулирования сферы государственных закупок, непринятием Налогового кодекса, несбалансированной политикой Национального банка и т.д.

После образования совместного представительского органа работодателей было принято обращение к правительству и руководителям всех ветвей власти с призывом прекратить раздор, ссоры, культивацию популизма и сосредоточить свою деятельность на совместной консолидированной работе по выводу страны из кризиса.

В своем обращении к правительству работодатели предложили осуществить системные шаги по преодолению экономического кризиса и принять меры по обеспечению конкурентоспособности отечественной экономики путем повышения ликвидности предприятий реального сектора экономики; уменьшения налогового давления на отечественных товаропроизводителей и налогового стимулирования предложения и спроса и т.д.

Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) зарегистрирована Министерством юстиции 6 ноября 2002 года и внесена в Перечень объединений организаций работодателей под №1. В состав ФРУ входят 27,283 тысяч предприятий, более 470 территориальных и отраслевых объединений работодателей со всех регионов Украины, которые охватывают более 5 млн. наемных работников.

Конфедерация работодателей Украины (КРУ) создана 20 июля 2006 года. Членами КРУ на сегодня являются Всеукраинские объединения областных организаций работодателей предприятий машиностроительной, металлообрабатывающей, легкой промышленности, строительства, сферы туризма и др.