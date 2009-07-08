За первое полугодие количество безработных сократилось на 23%

Количество безработных в Украине в первом полугодии снизилось на 23% или почти на 205 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По ее словам, в частности, за июнь количество безработных снизилось на 11% или на 81 тыс. чел.

По данным министра, по состоянию на 7 июля на учете в центрах занятости находились 658 тыс. безработных.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства труда и социальной политики, на 1 июля в Государственном центре занятости было зарегистрировано 683,7 тыс. безработных граждан.

За 5 месяцев т.г. 318 тыс. граждан было трудоустроено, еще 183 тыс. украинцев прошли соответствующее переобучение.

В министерстве отметили, что в целом ситуация на рынке труда стабилизируется.

Напомним, по данным Госкомстата, на конец июня 2008 г. в Украине официально было зарегистрировано 538,1 тыс. безработных.