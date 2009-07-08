Денисова: план по пенсионным средствам перевыполняется

Министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА отмечает перевыполнение плана поступлений пенсионных средств в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на брифинге.

«За июль на сегодняшний день уже поступления к плану составили 121%, которые мы перечислили на выплату пенсий», - отметила министр.

По ее данным, на сегодня средств, перечисленных на выплату пенсий, достаточно для выплати пенсии 4,5 млн. пенсионеров, что составляет 33% от общего количества пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, ранее Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что поступления в Пенсионный фонд в июне текущего года на 4,5% превышают аналогичные показатели за июнь 2008 года.