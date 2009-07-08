Денисова: долги по зарплате на госпредприятиях уменьшились

Задолженность по заработной плате на предприятиях, подчиненных государственным институциям, центральным органам власти, министерствам, за май 2009 года снизилась на 26% или на 76 млн. грн. – до 212 млн. грн. на (по состоянию на 1 июня).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА сегодня на брифинге в Кабинете министров.

По ее данным, это касается как экономически активных, так и экономически не активных предприятий и предприятий-банкротов.

В то же время Л.ДЕНИСОВА отметила, что задолженность экономически активных предприятий, подчиненных министерствам, за май снизилась на 42% и по состоянию на 1 июня составляла 81 млн. грн.

По данным Л.ДЕНИСОВОЙ, полностью ликвидирована задолженность по зарплате на предприятиях, подчиненных Минуглепрому и Минтопэнерго.

Снижение задолженность по зарплате произошло в мае на предприятиях, подчиненных Минобороны, Минтранссвязи, Минагрополитики и Минпромполитики, сообщила министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила до 1 июня ликвидировать задолженность по зарплатам на экономически активных предприятиях государственной формы собственности.