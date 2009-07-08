Литвин предлагает рассмотреть завтра повышение соцстандартов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает завтра в 12.00 рассмотреть вопрос относительно возможности повышения социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам со ссылкой на председателя ВР сообщила его пресс-секретарь Ольга ЧЁРНАЯ.

По ее словам, сегодня утром по требованию фракции Партии регионов состоялся Согласительный совет. На нем представитель фракции ПР Михаил ПАПИЕВ сообщил, что его политическая сила доработала законопроект о внесении изменений в госбюджет, которыми предусматривается повышение минимальной заработной платы и прожиточного минимума, а также предоставил расчеты необходимых средств для реализации данной инициативы и источников финансирования дополнительных расходов из бюджета.

В.ЛИТВИН, по словам его пресс-секретаря, выступил с инициативой, чтобы этот доработанный документ рассмотрели Комитет по вопросам бюджета и Кабинет министров на протяжении сегодняшнего дня с тем, чтобы завтра рассмотреть его в сессионном зале.

При этом председатель ВР предлагает до того времени продлить работу Верховной Рады, чтобы принять пакет важных вопросов. По словам О.ЧЕРНОЙ, пока что согласия на это со стороны фракции Партии регионов нет.

Как сообщал УНИАН, депутаты от Партии регионов блокируют работу ВР с требованием немедленно принять закон о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.