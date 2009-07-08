ПР разблокирует ВР только ради социальных стандартов

Работа Верховной Рады будет разблокирована только в том случае, если коалиция даст согласие на рассмотрение законопроекта о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ после окончания Согласительного совета.

«Если мы договоримся по поводу рассмотрения законопроекта о социальных выплатах, тогда будет разблокирована работа ВР. Пока этого не будет, ничего не будет», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что сегодняшнее заседание парламента не состоится. «Не будет заседания, поскольку мы доработали законопроект относительно увеличения социальных стандартов», - сказал он.

При этом, по словам А.ЕФРЕМОВА, ни представители коалиции, ни представители правительства не желают работать над этим документом.

Как сообщал УНИАН, депутаты от Партии регионов блокируют работу ВР с требованием принять закон о повышении минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Сегодня, 8 июля, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил рассмотреть вопрос относительно возможности повышения социальных стандартов завтра в 12.00.

В частности, спикер выступил с инициативой, чтобы доработанный законопроект относительно увеличения социальных стандартов рассмотрели Комитет ВР по вопросам бюджета и Кабинет министров на протяжении сегодняшнего дня с тем, чтобы завтра рассмотреть его в сессионном зале.

При этом председатель ВР предлагает до того времени продлить работу Верховной Рады, чтобы принять пакет важных вопросов.