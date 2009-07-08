Депутаты хотят усилить ответственность
За дефектную продукцию
Депутаты инициируют усиление ответственности за дефектную продукцию. Это предусмотрено проектом Закона Украины «Об ответственности за дефектную продукцию», подготовленным авторской группой под руководством народного депутата Юрия КАРМАЗИНА и зарегистрированным в парламенте (реестр. №3422 от 03.07.2009).
Авторы проекта подчеркивают необходимость усовершенствования действующего законодательства в сфере контроля за некачественной продукцией.
Проект Закона предусматривает порядок возмещения ущерба, причиненного дефектной продукцией, определяет права потребителя, права и ответственность производителя.
Согласно документу, дефект – это несоответствие любым требованиям, установленным к продукции нормативно-правовыми актами и нормативными документами, в том числе, требованиям безопасности, качества (формы, фактических размеров элементов и конструкций и т. п.). Дефект может возникнуть во время проектирования, изготовления, транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации или использования продукции.
В соответствии с проектом закона, потребитель, который приобрел дефектную продукцию, имеет право: требовать возмещения морального ущерба, обращаться в суд с просьбой обязать производителя или распространителя продукции, которая не отвечает установленным требованиям безопасности, авансировать средства на проведение экспертизы, необходимой для вынесения решения по делу и обращаться за защитой своих прав в суд, органы государственного надзора или в другие организации и объединения.
Если производитель неизвестный, то ответственность за дефектную продукцию несет распространитель до тех пор, пока он не подаст данные о производителе продукции.
Возмещение ущерба, причиненного дефектной продукцией, осуществляется производителем добровольно или на основании решения суда.
Авторы проекта убеждены, что принятие данного закона позволит обеспечить: соответствие законодательства Украины требованиям европейских директив, повысить ответственность производителя за ущерб, нанесенный дефектной продукцией, неотвратимость возмещения ущерба, нанесенного дефектной продукцией, в том числе – морального.