Депутаты хотят усилить ответственность

Депутаты инициируют усиление ответственности за дефектную продукцию. Это предусмотрено проектом Закона Украины «Об ответственности за дефектную продукцию», подготовленным авторской группой под руководством народного депутата Юрия КАРМАЗИНА и зарегистрированным в парламенте (реестр. №3422 от 03.07.2009).

Авторы проекта подчеркивают необходимость усовершенствования действующего законодательства в сфере контроля за некачественной продукцией.

Проект Закона предусматривает порядок возмещения ущерба, причиненного дефектной продукцией, определяет права потребителя, права и ответственность производителя.

Согласно документу, дефект – это несоответствие любым требованиям, установленным к продукции нормативно-правовыми актами и нормативными документами, в том числе, требованиям безопасности, качества (формы, фактических размеров элементов и конструкций и т. п.). Дефект может возникнуть во время проектирования, изготовления, транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации или использования продукции.

В соответствии с проектом закона, потребитель, который приобрел дефектную продукцию, имеет право: требовать возмещения морального ущерба, обращаться в суд с просьбой обязать производителя или распространителя продукции, которая не отвечает установленным требованиям безопасности, авансировать средства на проведение экспертизы, необходимой для вынесения решения по делу и обращаться за защитой своих прав в суд, органы государственного надзора или в другие организации и объединения.

Если производитель неизвестный, то ответственность за дефектную продукцию несет распространитель до тех пор, пока он не подаст данные о производителе продукции.

Возмещение ущерба, причиненного дефектной продукцией, осуществляется производителем добровольно или на основании решения суда.

Авторы проекта убеждены, что принятие данного закона позволит обеспечить: соответствие законодательства Украины требованиям европейских директив, повысить ответственность производителя за ущерб, нанесенный дефектной продукцией, неотвратимость возмещения ущерба, нанесенного дефектной продукцией, в том числе – морального.