Украина и Португалия подписали соглашение

7 июля в рамках украинско-португальских политических консультаций в Лиссабоне подписано Соглашение между Украиной и Португальской Республикой о социальном обеспечении граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, соглашение было подписано в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Португалию в июне 2008 года

От имени Украины этот международный договор подписал заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, с португальской стороны – Государственный секретарь по вопросам социальной защиты Педро МАРКЕШ.

Подписание соглашения, являющегося логическим продолжением Соглашения между Украиной и Португальской Республикой о временной миграции граждан Украины для работы в Португалии (2003 год), будет содействовать последующему развитию украинско-португальского сотрудничества, отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.