Тимошенко не поддерживает законопроект Литвина о "минималке"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не поддерживает альтернативный законопроект, разработанный депутатами фракции Блока Литвина, о повышении минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Я считаю, что те, кто инициирует законопроекты без обеспечения деньгами, ведут себя непрофессионально и достаточно жестоко по отношению к простым людям, которые ожидают сегодня от власти не популизма, а помощи и реальной стабильной финансовой ситуации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В связи с этим премьер-министр напомнила, что многие государства в условиях кризиса сократили социальные бюджетные расходы. Однако украинское правительство, несмотря на соответствующее предложение, не осуществляло корректировку социальных расходов и продолжает выполнять социальные обязательства «с трудом», но в полном объеме.

Как сообщалось, Партия регионов требует неотложно принять законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2009 год о размере прожиточного минимума и размере минимальной зарплаты.

Также 3 июля в ВР был зарегистрирован законопроект заместителя председателя фракции "Блок Литвина" Олега ЗАРУБИНСКОГО об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году.