Зарплатные инсинуации, или Кто говорит правду из власть имущих…

Плоды «засекречивания» информации все больше дают о себе знать. Цифры из выступлений «сильных мира сего» не только непоследовательны, они просто не соответствуют данным, которые назывались тем же оратором, только немногим ранее. А что касается Президента и Кабмина, то создается впечатление, что источники информации о состоянии нашей экономики у них «сидят» не то что на разных улицах, а находятся в разных полушариях. Примером тому может служить хроника сегодняшнего заседания Кабмина и вчерашних заявлений Президента. Обе «тяжелые властные категории», наверное, все же должны научиться общаться вживую, чтобы не вводить людей в заблуждение, а скорее, нашу экономику в тупик.

Начнем с долга по зарплате. Так, министр труда и социальной политики Людмила Денисова 8 июля заявила, что зарплатная задолженность на предприятиях, подчиненных государственным институциям, центральным органам власти, министерствам, за май снизилась на 26%, или на 76 млн. грн. – до 212 млн. грн.

При этом она отметила, что это касается как экономически активных, так и экономически не активных предприятий и предприятий-банкротов. А задолженность экономически активных предприятий, подчиненных министерствам, за май снизилась на 42% и по состоянию на 1 июня составляла 81 млн. грн. По ее словам, полностью ликвидирована задолженность по зарплате на предприятиях, подчиненных Минуглепрому и Минтопэнерго. Снижение задолженности зафиксировано на предприятиях Минобороны, Минтранссвязи, Минагрополитики и Минпромполитики. А 18 июня на брифинге в Виннице Денисова заявила, что к июню задолженность по Украине в целом составляет 1 млрд. 300 млн. грн.

И тут же министр высказала свою точку зрения: "В принципе, можно сказать, что работники предприятий, кроме предприятий, которые находятся в сфере Министерства промышленной политики, получают заработную плату своевременно".

А теперь процитируем пресс-секретаря Президента Ирину Ванникову для прояснее ситуации, что же у нас «в принципе» получается. 7 июля она заявила журналистам, что Ющенко направил письмо Юлии Владимировне, в котором просит, почему «просит» не понятно, кажется, нужно применить слово «требует», принять неотлагательные меры по погашению задолженности по зарплате. Так вот, в этом письме Президент называет следующие цифры, видно считая, что премьер не совсем знакома с ситуацией: с начала года задолженность на предприятиях страны увеличилась на 26,8% и на 1 июня превысила 1,5 млрд. грн.

«Особую обеспокоенность главы государства вызывает рост с начала 2009 года в 1,4 раза долга экономически активных предприятий, а это почти 70% общего долга», - цитировала Президента Ванникова. Ухудшается, по данным Ющенко, ситуация и на государственных предприятиях, задолженность которых увеличилась на 21% и составляет 180 млн. грн.

Не думаю, что нужно заканчивать университеты, что бы заметить разительное отличие цифр из опусов Денисовой и заявлений Ющенко.

Между прочим, в своем письме Президент упомянул обогатительную фабрику «Яневскую» из Луганской области, работники которой зарплату не получают полгода.

А теперь сравним данные о долге Юлии Владимировны. Только вопрос, как она будет отчитываться в июле по активным предприятиям, если лично поручила до 1 июня ликвидировать в этом секторе задолженность. Понятное дело, подчиненные опять «подведут». И так, 3 июня премьер заявила, что задолженность по выплатам зарплат на экономически активных предприятиях в мае сократилась на 166,5 млн. грн., что составляет почти 18% общей задолженности. Общей суммы нет, но разница то есть.

И тут стоит привести данные Госкомстата. На 1 июня т.г. общая задолженность по зарплате составляла 1 млрд. 507 млн. 289 тыс. грн. На активных предприятиях – 1 млрд 43 млн. 655 тыс. грн. (69,2% общего долга), на неактивных – 73 млн. 11 тыс. грн. (4,9%). А вот на 1 мая, также по данным Госкомстата, общая задолженность составляла 1 млрд. 404 млн. 600 тыс. грн. На экономически активных предприятиях - 935 млн. 900 тыс. грн. То есть, долг не сократился, а фактически вырос почти на 100 млн.грн., если верить главному статисту страны. Но если не ему, то тогда кому вообще?..

При этом хочется отметить, что в своих речах наши руководители чаще приводят данные по госпредприятиям, на которых долги действительно потихоньку сокращаются. Но обходят любыми путями крупных производителей. А ведь именно они являются, вернее являясь до кризиса основными кормильцами страны. Так на них ситуация не то что улучшается, а просто катастрофически ухудшается. Об их положении цифры говорят сами – почти 70% всего долга приходится именно на активные предприятия. Вот и получается, что сводками о малых предприятиях замыливают глаза, всеми путями «ограждая» нас от неприятностей в большом бизнесе.

В одном сходится наше руководство. Самое тяжелое положение на промпредприятиях. Министр промышленной политики Владимир Новицкий объясняет напряженность ситуации с выплатой заработной платы в отрасли закрытием внешних рынков сбыта. Между тем, по его словам, в мае задолженность по выплате заработной платы удалось снизить. Но это только в мае, а на дворе июль...

«И в июне, и в июле есть проблемы с задолженностью – на одних она увеличивается, на других – уменьшается, и мы вынуждены сейчас предпринимать необходимые меры, которые заключаются не в том, чтобы найти средства. Сегодня необходима система мер, которая возобновила бы производство продукции и ее поставки на внешние рынки», - подчеркивает В.Новицкий.

И в этой ситуации совершенно понятно, что кризис делает свое черное дело. Предприятия не имеют рынка сбыта, на лицо затаварка, а при этом снижение спроса, вслед за этим сокращения, увольнения и длительные отпуска именно тех, кто стал заложником игр в экономику. А, не продав товар, чем платить работникам будешь? И не надо приукрашивать дела насущные. Они от этого легче не станут. И не так страшно, что наши верхи путаются в данной ситуации в миллионах, гораздо хуже, что они плохо разбираются с миллиардами, что имеет место быть в банковской системе, газовой и бюджетной сферах. Но самое главное, что вслед за всем перечисленным наступает пик социального напряжения, что имеет, согласно истории, опасные последствия…

Кризис все чаще проверяет «ведущих» на профессионализм, жаль, что результаты не из лучших. А тут еще не утешительные прогнозы экспертов. Думаю, не стоит все перечислять, достаточно привести мнение Всемирного банка. Так вот он считает, что перспективы мировой экономики остаются «необычайно неопределенными», и понизил 22 июня прогноз для большинства экономик на 2009 год. По его мнению, мировая экономика в текущем году сократится на 2,9%, а не на 1,7%, как он прогнозировал в марте. Всемирный банк призвал власти всех стран мира проявить «бдительность» и вовремя отказаться от беспрецедентных антикризисных мер - при первых признаках возобновления экономического роста.

Остается дождаться этих самых признаков жизни, если «сильные мира сего» не помешают своими «беспрецедентными» мерами, а, скорее, правилами игры, только для них понятными...

Оксана Павловская (УНИАН)