Госцентр занятости: На учете состоят свыше 660 тыс. украинцев

По состоянию на 6 июля 2009 г. на учете в центрах занятости находились 662,6 тыс. человек, при этом актуальными оставались 77,4 тыс. вакансий.

Об этом вчера, 7 июля, во время интернет-конференции сообщил директор Государственного центра занятости, руководитель исполнительной дирекции Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Владимир ГАЛИЦКИЙ.

«Во всех регионах Украины значительное количество предприятий нуждается в квалифицированных рабочих, в частности в слесарях-ремонтниках, слесарях-инструментальщиках, электросварщиках и других», - отметил он. По словам В. ГАЛИЦКОГО, не хватает медицинских работников, учителей, продавцов как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Много заявок сегодня поступает от работодателей на швей, поваров, водителей, трактористов, высококвалифицированных рабочих в судостроении.

По данным директора Государственного центра занятости, угледобывающие регионы Украины – Луганская, Донецкая и Днепропетровская области – постоянно нуждаются в квалифицированных рабочих: машинистах подземных установок, подземных рабочих, рабочих по ремонту горных выработок и т.п.

В южных регионах страны – Николаевской, Одесской и Херсонской областях - наибольшим спросом пользуются профессии сборщиков корпусов металлических судов, сборщиков-достройщиков судовых, трубопроводчиков судовых и др.

В Киеве наибольший спрос на высококвалифицированных бухгалтеров, инженеров-программистов, менеджеров, водителей автомобиля, медицинских работников.

Как сообщал УНИАН, по словам министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ, количество безработных в Украине в первом полугодии снизилось на 23%, или почти на 205 тыс. человек. В частности, за июнь количество безработных снизилось на 11%, или на 81 тыс. чел.

По данным министра, по состоянию на 7 июля на учете в центрах занятости находились 658 тыс. безработных.