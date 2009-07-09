"Мусорщики" готовы к забастовке

Из-за задолженности киевской власти перед компаниями, которые занимаются вывозом мусора - а это около 32 млн. грн., предприниматели готовы устроить забастовку. Об этом заявляет лидер Гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГО, по его словам, Киев сегодня "имеет все шансы захлебнуться в бытовых отходах. Из-за задолженности киевской власти перед компаниями, которые занимаются вывозом мусора (а это около 32 млн. грн.), предприниматели готовы устроить забастовку".

З.ШКИРЯК уверен, что и без подобных акций чиновники прекрасно осведомлены о проблеме, но не торопятся её решать. "Наверное, власть «пошевелится» только тогда, когда перевозчики начнут свозить весь мусор непосредственно к зданию на Крещатике, 36. Остановка вывоза мусора угрожает настоящей экологической катастрофой", - подытожил лидер «Нового Киева».

При этом он назвал еще две проблемы, "без решения которых и так далеко не ухоженная столица превратится в жилище для бомжей".

По словам З.ШКИРЯКА, "практика латания гнилых труб рано или поздно приведёт к параличу всей системы водоснабжения. Ведь программа по водопроводному и канализационному хозяйству Киева, утвержденная на период 2004-2010 годов, выполнена только на 12,5%. А всего на её реализацию рассчитывалось потратить 1,9 млрд. грн.".

При этом киевские чиновники, отметил политик, "очевидно, прячут голову от проблем, в результате чего только учащаются прорывы труб, а как следствие – затапливаются дома и автостоянки, а машины «уезжают» под асфальт. Я уже не говорю о качестве той воды, которая течёт из кранов. Так куда исчезли деньги на капитальный ремонт инфраструктуры, и были ли они вообще выделены?".

Еще одна проблема - реконструкция станции аэрации в Бортничах. "Я даже не хочу прогнозировать, что может случиться вследствие аварии на защитных дамбах на иловых полях станции. При этом городские власти уже успели раструбить, что в этом году нам не следует ждать даже разработки проекта реконструкции, мол, 32 млн. грн. для этого будет недостаточно. Мне не хочется верить, что прорыв городской канализации будет главным подарком киевлянам от столичной власти под занавес её полномочий", - отметил З.ШКИРЯК.