Прокуратура возбудила дело по невыплате зарплаты
На фабрике "ЗАО Яновское"
Прокуратура г. Красный Луч возбудила уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам обогатительной фабрики "ЗАО Яновское".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает прокуратура Луганской области.
Прокуратурой в порядке надзора за соблюдением и применением законов проведена проверка в деятельности ЗАО «Яновское» относительно соблюдения законодательства об оплате труда, в ходе которой установлено, что отмеченное предприятие является одним из наибольших должников среди экономически активных предприятий, которые занимаются переработкой угольной продукции.
Начиная с января текущего года, на предприятии не выплачивается заработная плата, задолженность по которой составляет 1,8 млн. грн. и долг продолжает расти.
Руководством предприятия не принимаются меры к ее погашению и снятию социального напряжения в коллективе, заявляют в прокуратуре.
По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений требований действующего законодательства об оплате труда и в июле текущего года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата зарплаты).
Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер Луганского областного отделения Союза рабочих Украины Юрий ХОХЛОВ, к делу приобщены 148 заявлений работников фабрики, которые были поданы сегодня. Для этого людям пришлось в пешем порядке преодолеть 10 км – расстояние от фабрики до прокуратуры г. Красный Луч.
Начавшаяся 2 июля забастовка на фабрике продолжается. Забастовщикам стало известно, что объемы реализации готовой продукции в этом году на фабрике составили 111 млн. грн.
Как сообщал УНИАН, забастовщики требуют погасить задолженность по зарплате за три месяца. Долги накоплены с января текущего года. Зарплату за январь-февраль и половину марта рабочие получали частями. За апрель-июнь зарплата вообще не выплачена. Зарплата работников составляет от 700 до 1000 грн.