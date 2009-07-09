Блок Литвина за пересмотр «потребительской корзины»

Фракция Блока Литвина предлагает Верховной Раде Украины поручить Кабинету Министров Украины до 1 сентября 2009 года пересмотреть «потребительскую корзину».

Об этом сказано в проекте постановления «О некоторых безотлагательных мерах, направленных на повышение социальной защиты населения», зарегистрированном в ВР народными депутатами от фракции «Блок Литвина» Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ и Олегом ЗАРУБИНСКИМ.

Данным проектом постановления предусматривается поручить Кабмину до 1 сентября 2009 года осуществить в соответствии с Законом Украины «О прожиточном минимуме» организационные меры по пересмотру наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и перечня услуг для основных социальных и демографических групп населения и принять соответствующее решение.

Также Постановлением предусматривается поручить Кабинету Министров подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады законодательные предложения, направленные на повышение социальной защиты населения, с учетом требований статьи 3 Конституции Украины.

Как отмечают авторы проекта постановления, его целью является принятие безотлагательных мер, направленных на повышение социальной защиты населения.

По убеждению депутатов, деятельность органов власти по повышению уровня жизни населения в условиях экономического кризиса должна быть направлена на обеспечение материальной поддержки как работающих граждан, так и тех, кто нуждается в особой социальной защите, в частности, нетрудоспособных граждан, инвалидов, пенсионеров, лиц с ограниченными физическими возможностями, на принципах углубления адресности выплат.

Народные депутаты считают, что в условиях инфляции утвержденные правительством наборы продуктов питания, непродовольственных товаров, а также услуг для основных социальных и демографических групп населения требуют пересмотра с целью обеспечения человека необходимыми материальными и социальными благами для его нормальной жизнедеятельности.